Börsen Update Europa - 13.05. - FTSE Athex 20 stark +2,13 %

Der TecDAX steht bei 3.805,11 PKT und verliert bisher -0,04 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +2,88 %, Nordex +2,41 %, Elmos Semiconductor +2,21 %

Flop-Werte: IONOS Group -4,89 %, Eckert & Ziegler -4,89 %, ATOSS Software -4,35 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.395,96 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Bayer +6,76 %, Stellantis +1,77 %, Kering +1,67 %

Flop-Werte: Münchener Rück -4,12 %, L'Oreal -1,80 %, UniCredit -1,21 %

Der ATX steht aktuell (13:59:48) bei 4.388,87 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Oesterreichische Post +1,09 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,68 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik 0,00 %

Flop-Werte: DO & CO -2,40 %, Erste Group Bank -2,19 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,87 %

Der SMI steht bei 12.205,08 PKT und verliert bisher -0,74 %.

Top-Werte: Sika +1,57 %, ABB +1,48 %, Kuehne + Nagel International +1,36 %

Flop-Werte: Logitech International -1,72 %, Roche Holding -1,56 %, Swiss Re -1,52 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.857,97 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Teleperformance +2,59 %, Stellantis +1,77 %, Publicis Groupe +1,71 %

Flop-Werte: L'Oreal -1,80 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,75 %, Veolia Environnement -1,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:42) bei 2.507,69 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +2,02 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,74 %, ABB +1,48 %

Flop-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,09 %, Nordea Bank Abp -0,93 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,83 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:19) bei 4.320,00 PKT und steigt um +2,13 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +2,84 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,54 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,85 %

Flop-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -1,84 %, Jumbo -1,19 %, Metlen Energy & Metals -0,85 %