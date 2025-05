Bitcoin oder Bankrott – Kiyosakis radikale Warnung an alle Sparer

Der Bitcoin-Markt ist bullish in die Woche gestartet: Mit knapp 104.000 US-Dollar kratzt die Kryptowährung am Dienstag an ihrem Allzeithoch. Doch für Bestsellerautor Robert Kiyosaki geht es um mehr als nur Kursgewinne. Der Autor von Rich Dad Poor Dad ruft zur Flucht aus dem Fiat-System auf – und empfiehlt einen radikalen Umstieg auf Bitcoin, Gold und Silber.

In einem aktuellen Post auf X zitiert Kiyosaki den ehemaligen US-Kongressabgeordneten Ron Paul, einen der schärfsten Kritiker der US-Notenbank Federal Reserve. Pauls Analyse ist fundamental: "Eine Zentralbank, die Zinssätze festlegt, betreibt Preisabsprachen und eine Form der zentralen Planung."