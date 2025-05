57 Kinder in Gaza an Hungerfolgen gestorben

GENF (dpa-AFX) - Während der andauernden Blockade des Gazastreifens sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 57 Kinder an den Folgen von Unterernährung gestorben. Das berichtete Rik Peeperkorn, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Palästinensischen Gebieten.

Die UN-Organisation habe diese Angaben noch nicht verifiziert, sagte Peeperkorn in einer Videoschalte. Die WHO habe aber einen Anstieg an unterernährten Kindern beobachtet. Im Zusammenhang damit berichtete er von vielen jungen Patienten mit Lungenentzündungen und Magen-Darm-Krankheiten. "Man stirbt normalerweise nicht an Hunger, sondern man stirbt an Krankheiten, die damit in Verbindung stehen", sagte er.