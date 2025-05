US-Inflation im April nicht ganz so schwach wie erwartet

Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums kletterte der Verbraucherpreisindex (VPI) im Monatsvergleich um 0,2 Prozent. Auf Jahressicht lag die Teuerungsrate damit bei 2,3 Prozent – leicht unter der Konsensprognose von 2,4 Prozent, wie das Bureau of Labor Statistics am Dienstag mitteilte.

"Die US-Verbraucherpreise kamen leicht unter den Markterwartungen herein und deuten bislang keinen großen Preissteigerungsdruck durch die US-Strafzölle an", sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow.

Kurz nach der Veröffentlichung der Preisdaten drehte die US-Vorbörse ins Plus, während die Anleiherenditen fielen – ein typisches Signal für eine Entspannung bei Zinssorgen. Dennoch warnt er vor überzogenen Hoffnungen. Die Aktienmärkte seien inzwischen sehr heiß gelaufen und reagierten nur noch verhalten auf positive Nachrichten. "Es entsteht der Eindruck, dass nur noch verhalten gute Daten überhaupt in Kursgewinne umgesetzt werden", so Lipkow.

Die moderater als erwartet ausgefallene Inflationsrate könnte der US-Notenbank in ihrer Zinspolitik kurzfristig etwas Luft verschaffen. Ob es damit zu einer Zinssenkung noch in diesem Jahr kommt, hängt allerdings von weiteren Inflationsdaten und der konjunkturellen Entwicklung ab.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion