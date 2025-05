CURECA(TM) von Seegene entwickelt sich zu einem potenziellen Wegbereiter für die Voll-Automatisierung der PCR

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Seegene präsentiert auf der ESCMID Global 2025 das CURECA(TM) Konzept, noch

vor der offiziellen Premiere im Juli

- CURECA(TM) ist vollständig modular aufgebaut und stellt eine wegweisende

Vision für die automatisierte Probenvorbereitung verschiedener

PCR-Probenmaterialien dar

- Entwickelt für die nahtlose Integration in autonome Prozesse und flexibel

anpassbare Laborumgebungen



Seegene Inc., ein weltweit führender Anbieter molekulardiagnostischer Lösungen

(MDx), hat großes Interesse geweckt, nachdem das Unternehmen auf der European

Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID Global 2025) in

Wien, Österreich, ein Konzept von CURECATM vorgestellt hat.







vollständige Automatisierung des gesamten PCR-Diagnostik-Workflows- von der

Probenvorbereitung bis hin zur Ergebnisauswertung. Aufgrund des großen

Interesses bot Seegene auf der ESCMID Global 2025 zusätzliche Gelegenheiten, die

neue Lösung kennenzulernen.



Mehr als 2.300 Besucher aus Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und

Kanadakamen an dem Stand von Seegene zusammen, um das Konzeptvideo zur

Einführung von CURECATM zu sehen. "Es war offensichtlich, dass der Seegene-Stand

auf der ESCMID große Aufmerksamkeit auf sich zog", sagte ein akademischer

Branchenkenner.



Experten würdigen CURECATM als wegweisende Lösung für die Automatisierung

molekularer Diagnostik



CURECATM wurde entwickelt, um den gesamten PCR-Prozess zu automatisieren. Es

kann verschiedene Probenmaterialien verarbeiten, die in der Vorbehandlung

molekulardiagnostischer Tests (MDx) benötigt werden. Darunter z.B. Stuhl, Urin,

Blut und Sputum.CURECATM führt nach dem Laden der Proben den gesamten

PCR-Workflow selbstständig durch.



Hier einige Stimmen von Branchenexperten, die CURECA(TM) auf der ESCMID Global

2025 kennen gelernt haben:



"Ich setze große Erwartungen an die vollautomatische molekulare PCR-Diagnostik.

CURECATM eliminiert nicht nur potenzielle menschliche Fehler in manuellen

Prozessenund ermöglicht effiziente Tests auch bei Zeit- und Personalmangel."



"Wir arbeiten oft mit Probenmaterialien, die eine aufwändige manuelle

Vorverarbeitung erfordern. Ein System, das diesen Schritt automatisiert, könnte

einen echten Paradigmenwechsel bedeuten. Diese Automatisierung ist bahnbrechend

und ein echter Game Changer. Es ist derzeit mit keiner anderen verfügbaren

