Erstes hocheffizientes N-Typ-Modul erfolgreich eingeführt

SUBIC, Philippinen, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. Mai 2025 nahm die Modulproduktionsbasis von Gstar Subic auf den Philippinen erfolgreich ihr erstes N-Typ-Modul in Betrieb. Mit diesem Meilenstein wird die Fabrik offiziell in Betrieb genommen und ein neues Kapitel in der philippinischen Solarproduktion aufgeschlagen. Gleichzeitig unterstreicht Gstar damit sein Engagement für die PV-Industrie und seine Stärken in der schlanken Produktion und der zuverlässigen Lieferung von Hochleistungsmodulen.

N-Typ-Module führen mit intelligenter Produktion