Aktien Frankfurt Dax leicht im Plus über 23.600 Punkte - US-Inflation stützt Nach seinem Rekordlauf der vergangenen zwei Handelstage hat sich der Dax am Dienstag nur wenig bewegt. Im Fokus standen zahlreiche Quartalsberichte, darunter auch die Zahlen der Munich Re oder von Bayer. Am frühen Nachmittag galt die Aufmerksamkeit …