Piramal Pharma Ltd. investiert weiter in den USA; 90 Mio. USD in den Ausbau von zwei US-Standorten

- Erweiterung der Kapazitäten für sterile Injektionsmittel im kommerziellen

Maßstab in Lexington, KY

- Erweiterung der Entwicklungskapazitäten und des kommerziellen Maßstabs für

Nutzlast-Linker für Biokonjugate in Riverview, MI

- Dies ist ein Zuwachs zu den früheren Investitionen von Piramal in Höhe von 570

Mio. USD in den USA.



Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes

Pharma- und Wellness-Unternehmen, verpflichtet sich in Verbindung mit dem

SelectUSA-Investitionsgipfel 2025 zu einem Investitionsplan in Höhe von 90 Mio.

USD für den Ausbau von zwei US-Standorten des Unternehmens. Diese Erweiterungen

sind eine Reaktion auf die anhaltende Nachfrage von US-Kunden und unterstützen

den Trend zum Onshoring von Arzneimittellieferungen in die USA. Sie stehen im

Einklang mit dem allgemeinen Glauben von Piramal Pharma an den Wert und die

Vorteile von Innovationen in den USA. In beiden Fällen führt Piramal Pharma

Erweiterungen an bestehenden Standorten durch, die durch Bankkredite und interne

Rückstellungen finanziert werden. Dies ist der schnellste, risikoärmste und

wirtschaftlichste Weg, um neue Kapazitäten auf dem US-Markt aufzubauen.







Zusammenarbeit werden sie eine wichtige Rolle in Piramal Pharmas integriertem





Die Anlage von Piramal Pharma in Lexington, Kentucky, ist auf sterilesCompounding, Flüssigkeitsabfüllung und Lyophilisierung für sterile injizierbareArzneimittel spezialisiert. Die Erweiterung des Standorts umfasst dieProduktionsfläche von 24.000 m² und ein neues Labor und ermöglicht eineProduktion im kommerziellen Maßstab für eine effiziente Skalierung derinjizierbaren Arzneimittelprodukte der Kunden. Zu den wichtigsten Neuerungengehören eine neue Abfüllanlage, zwei Lyophilisatoren in kommerzieller Größe,eine spezielle Verschließmaschine und eine externe Flaschenwaschanlage. DieAnlage soll bis Ende 2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.Der Standort von Piramal Pharma in Riverview, Michigan, hat sich in denvergangenen mehr als 50 Jahren einen Ruf als Branchenführer in der Entwicklungund Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und hochwirksamen APIs(HPAPIs) erworben. Hier fügt das Unternehmen eine kommerzielle Suite speziellfür die Entwicklung und Herstellung von Nutzlast-Linkern hinzu. Diesehochwirksamen Wirkstoffe werden bei der Entwicklung vonAntikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und anderen biokonjugierten Arzneimittelnverwendet. Die neue Nutzlast-Linker-Suite wird voraussichtlich vor Ende 2025einsatzbereit sein.Es wird erwartet, dass diese Standorterweiterungen mehr Möglichkeiten fürintegrierte OEZA-Projekte schaffen werden. Durch ihre synergetischeZusammenarbeit werden sie eine wichtige Rolle in Piramal Pharmas integriertem