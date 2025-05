USA Inflation sinkt weiter dank günstigerer Energiepreise In den USA hat sich die Inflation überraschend weiter abgeschwächt. Im April stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 2,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Im März hatte die Teuerungsrate 2,4 Prozent …