Saudi-Arabien bekräftigt Milliarden-Investitionen in USA

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump das Versprechen von massiven Investitionen in die USA über mehrere Jahre bekräftigt. "Wir sind hier, um die Vorhaben von Kronprinz Mohammed bin Salman umzusetzen", sagte Investitionsminister Chalid al-Falih beim Investorenforum in Riad der saudischen Nachrichtenseite "Arab News" zufolge. Es gehe bei dem Forum darum, die Zusage des Kronprinzen umzusetzen, in den USA 600 Milliarden Dollar über vier Jahre zu investieren.

Die Kosten für die Zukunftsstadt Neom wurden auf bis zu 1,5 Billion Dollar geschätzt und auch hier ist unklar, wie das Megaprojekt finanziert werden soll. Das Land soll 2030 auch die Weltausstellung Expo und 2034 eine Fußball-WM ausrichten, ebenfalls zwei Großveranstaltungen mit gewaltigen Kosten.

Trump: Viele Jobs in den USA durch Investitionen



Trump lobte die angekündigten Investitionen der Saudis bei einem Treffen mit dem Kronprinzen in Riad und sagte, dadurch würden in den USA viele Jobs geschaffen. Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar hatte der US-Präsident gesagt, er werde die saudische Führung bitten, die angekündigte Summe "auf etwa eine Billion aufzurunden". Beim Besuch in Riad lobte Trump den Kronprinzen nun in höchsten Tönen, nannte ihn "weise" und beeindruckend für sein Alter. "Ich glaube, wir mögen einander sehr."

Trump soll am Nachmittag eine Rede bei der Investorenkonferenz halten. Bei dem eintägigen Forum mit mehr als 2.000 Teilnehmern kommen in Riad saudische und US-amerikanische Unternehmer zusammen. Auf der Rednerliste stehen mehrere Minister sowie Geschäftsleute beider Länder, darunter auch Tech-Milliardär Elon Musk und Amazon -Chef Andy Jassy./jac/DP/jha

