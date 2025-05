Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Vertrauen der Finanzmärkte in die USA bröckelt

13.05.2025 -

Das zwanzigste Jahrhundert ist als ´amerikanisches Jahrhundert´ in die Geschichtsbücher eingegangen. Auch das fast vergangene erste Vierteljahrhundert stand im Zeichen amerikanischer Dominanz, wenngleich der zielstrebige Aufstieg Chinas eine Veränderung der Weltordnung unvermeidlich heraufbeschworen hat. Nun aber hat der epochale Kurswechsel, den der 47. Präsident der USA eingeleitet hat, das Vertrauen in Amerikas Vorherrschaft erodieren lassen.

Donald Trump hat – ohne es gewollt zu haben – der gesamten Welt vor Augen geführt, dass der jahrzehntelange Überkonsum Amerikas in Washington zu nicht länger tolerierten Handelsungleichheiten geführt hat. Die USA ziehen seit mehr als 60 Jahren die Güter der Welt an und bezahlen sie mit Dollar-Scheinen. Exportnationen wie China, Japan, Deutschland etc. kaufen mit dem Dollar amerikanische Schuldpapiere und finanzieren damit die chronischen US-Defizite. Der Überkonsum Amerikas umfasst keineswegs nur die Verbraucher und Unternehmen, sondern auch den Staat, der traditionell viel mehr ausgibt, als er einnimmt.