Raymond James sieht über 20 Prozent Aufwärtspotenzial bei Super Micro Computer!

Die künstliche Intelligenz bleibt der Megatrend an den Finanzmärkten – und Super Micro Computer (SMCI) rückt dabei zunehmend in den Fokus institutioneller Anleger. Das Analysehaus Raymond James hat die Aktie des Server-Spezialisten nun mit einem "Outperform"-Rating in die Bewertung aufgenommen und sieht mehr als 20 Prozent Kurspotenzial.

Laut Leopold machen KI-Plattformen inzwischen rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes von Super Micro aus. Das Unternehmen, das sich auf Hochleistungsserver und -infrastruktur spezialisiert hat, sei optimal positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach AI-optimierten Systemen zu profitieren.

"Super Micro kombiniert Ingenieurskunst mit Fertigungskapazitäten und gewinnt so stetig Marktanteile im Bereich gebrandeter KI-Server", schreibt Leopold. Der Analyst hebt hervor, dass das Unternehmen mittlerweile 9 Prozent des globalen AI-Plattform-Marktes bedient – und sogar 31 Prozent unter den Markenanbietern hält.

Zwar hatte das Unternehmen jüngst enttäuschende vorläufige Zahlen für das dritte Fiskalquartal veröffentlicht, doch die Aktie bleibt auf Wachstumskurs: Seit Jahresbeginn legte SMCI um rund 10 Prozent zu, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur moderat stieg. Auf Sechs-Monats-Sicht steht sogar ein Kursplus von knapp 65 Prozent zu Buche.

Ein weiteren Katalysator für weiteres Kurspotenzial sieht Raymond James insbesondere in der Einführung von Nvidias neuer Blackwell-Plattform sowie in den zunehmenden Investitionen großer Cloud-Anbieter in hyperskalierbare KI-Infrastrukturen. Auch in Sektoren wie Finanzen und Gesundheitswesen wachse die Nachfrage nach Super Micros AI-Lösungen.

Leopold: "Die jüngste Volatilität durch Produktumstellungen und eingeschränkte Enterprise-Services drückt aktuell auf die Bewertung. Doch mit einem erwarteten Umsatzwachstum von über 25 Prozent CAGR und dem Ausbau der US-Präsenz sehen wir klaren Aufwärtsspielraum."

Die optimistische Einschätzung von Raymond James ist derzeit nicht der Mainstream an der Wall Street: Laut LSEG-Daten stufen nur fünf von 15 Analysten die Aktie mit "Kaufen" ein, während acht auf "Halten" setzen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 40 US-Dollar, was ebenfalls einen Anstieg von über 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion