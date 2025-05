Börsen-Crash - warum Anleger jetzt Chancen erkennen sollten (FOTO)

Verl (ots) - Die Märkte schwanken, Kurse fallen - doch ein Crash ist kein Grund

zur Panik. Vielmehr bietet er Anlegern die Möglichkeit, günstig einzusteigen und

das Portfolio gezielt auszubauen. Wer einen kühlen Kopf bewahrt und antizyklisch

handelt, ist klar im Vorteil.



Ein Crash ist immer auch eine Chance. Wer solide Werte erkennt und breit streut,

kann gestärkt aus Rücksetzern hervorgehen - aber blinder Aktionismus kostet

schnell viel Geld. Dieser Beitrag verrät, wie Sie Ihr Depot jetzt strategisch

ausrichten und welche Chancen Marktkorrekturen für langfristig orientierte

Anleger bieten.





Vergangene Kursrückgänge und ihre UrsachenDer Aktienmarkt unterliegt permanenten Schwankungen. Dazu gehörten auch in derVergangenheit immer wieder massive Börsenrückgänge. Bei genauerer Betrachtungzeigen sich meist Muster bezüglich der Ursachen für solche Kurseinbrüche. Häufigsind es zum Beispiel makroökonomische Entwicklungen wie Rezessionen undrückläufige Gewinne von Unternehmen, die die Kurse fallen lassen. Auchgeopolitische Ursachen wie Kriege, politische Auseinandersetzungen oderHandelskonflikte wirken sich oft negativ auf die Börse aus. Zinserhöhungen durchdie Zentralbanken können weitere Auslöser für Kursschwankungen sein, ebenso wieübertriebene Angst unter den Anlegern, für die manchmal schon eine einzelnenegative Nachricht ausreichend ist.Erkenntnisse aus vergangenen KursrückgängenEine Analyse der Vergangenheit zeigt, dass Börsenrückgänge kein Einzelfall sind.Mehr noch: Historisch betrachtet steht zudem außer Frage, dass die Kurselangfristig steigen. Besonders in Krisenzeiten wie zu Beginn der Corona-Pandemieim Jahr 2020 zeigen sich dabei oft sogenannte V-Formationen. Dabei brechen dieAktienmärkte erst regelrecht ein - nur um kurz darauf ebenso rasant wiederanzusteigen. Solche Verläufe sind nicht nur beim DAX , sondern zum Beispiel auchbeim Schweizer Swiss Leader Index SLI in der aktuellen Korrektur zu beobachtengewesen.Für Anleger bedeutet das, dass sie überdurchschnittliche Renditen erzielenkönnen, wenn es ihnen gelingt, den richtigen Zeitpunkt für Investitionenabzufangen. Selbst wenn sich der Erfolg nicht unmittelbar einstellt, bietet einelangfristige Perspektive großes Potenzial für Gewinne durch günstigeNachkaufgelegenheiten.Chancen bei einem KursrückgangVon einem Börsenrückgang profitieren vor allem zwei Anlegertypen: diejenigen,die langfristig investieren und solche, die aktiv traden. LangfristigeInvestoren nutzen dabei die Gelegenheit, aussichtsreiche Aktien besondersgünstig zu kaufen. So stellen sie ihr Portfolio breiter auf und verbessern dieDiversifikation ihrer Anlagen, was sich auf lange Sicht bezahlt macht.Aktive Trader hingegen ziehen Nutzen aus der hohen Volatilität, die typisch fürAktienmärkte während eines Kursrückgangs ist. Die außergewöhnlichen Chancenwährend dieser Phase, die von Short-Positionen bis zu raschen Rebounds reichen,resultieren für erfahrene Trader oft in hohen Renditen. Doch auch die Risikensind während solcher unsicheren Zeiten überdurchschnittlich hoch.Strategien für eine erfolgreiche WertanlageWer mit seinem Depot langfristig erfolgreich sein möchte, sollte verschiedeneStrategien verfolgen. Dazu gehört das antizyklische Investieren, also immer dannAktien zu kaufen, wenn die Mehrheit der Anleger gerade verkauft. Außerdem sollteauf breite Diversifikation geachtet werden. Das bedeutet, das Portfolio solltemöglichst vielfältig aufgestellt werden und Aktien aus verschiedenen Branchenund Ländern sowie verschiedene Anlageklassen umfassen. Emotionen hingegensollten aus Anlageentscheidungen nach Möglichkeit herausgehalten werden. Wersich von seinen Gefühlen leiten lässt, riskiert übereilte und vorschnelleEntschlüsse. Das gilt insbesondere dann, wenn die Kurse gerade fallen. Durch dasFokussieren auf den langfristigen Trend mit steigenden Werten können Anlegerverhindern, sich zu Entscheidungen hinreißen zu lassen, die sie schon kurze Zeitspäter bereuen würden.Über Mario Lüddemann:Mario Lüddemann ist Geschäftsführer der Lüddemann Investments GmbH. Er hat über25 Jahre Berufserfahrung als Trader und bereits über 65.000 Transaktionendurchgeführt. 2020 und 2021 wurde er als "Trader des Jahres" ausgezeichnet. Erund sein Team bei Lüddemann Investments bieten Interessenten Weiterbildungen fürInvestment oder Trading an. Sein Ziel: Vermögen selbstbestimmt und unabhängigvon Banken und Versicherungen aufzubauen.