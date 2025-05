"12 Billionen auf der Bank“ – BlackRocks Larry Fink warnt vor Kapitalflucht

Während die Märkte nach dem vorübergehenden Zollfrieden zwischen den USA und China aufatmen, mahnt Larry Fink zur Vorsicht. Der CEO des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock sieht in der aktuellen Lage massive Kapitalreserven ungenutzt. "In Europa liegen 12 Billionen Euro auf Bankkonten. In den Vereinigten Staaten liegen 11 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds", sagte Fink auf dem saudisch-amerikanischen Investitionsforum in Riad. "Wenn Unsicherheit herrscht, hält man immer mehr Geld in bar – und genau das haben wir beobachtet."

Hintergrund seiner Äußerungen sind die von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Zolleskalationen, hohe US-Defizite und geopolitische Risiken. Laut Fink richten Investoren ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf die wachsenden Haushaltslöcher der USA. "Die Defizite der USA sind ein Problem. Die US-Wirtschaft braucht ein Wachstum von 3 Prozent, um ihre Defizite zu überwinden."