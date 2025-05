Alphyn verabreicht ersten Patienten CLEAR-AD1 gegen atopische Dermatitis im globalen klinischen Phase-2b-Studienprogramm

ANNAPOLIS, Maryland, USA, und WIEN, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Alphyn GmbH, ein auf die klinische Forschung spezialisiertes Unternehmen im Bereich der Dermatologie, das erstklassige Multi-Target-Therapeutika entwickelt, gab heute bekannt, dass es seine klinische Phase-2b-Studie CLEAR-AD1 mit Zabalafin Hydrogel in Australien begonnen und die ersten acht Patienten behandelt hat. Das Unternehmen erwartet, dass die Studie noch in diesem Jahr auf Standorte in Europa und den USA ausgeweitet wird. Die Studie wird die Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit von Zabalafin Hydrogel bei Patienten mit leichter und mittelschwerer atopischer Dermatitis (AD) untersuchen und die immun-entzündlichen und bakteriellen Ursachen der Krankheit in allen Stadien – vom Beginn der AD bis zur Infektion – direkt behandeln.

Zabalafin Hydrogel besitzt das Potenzial, als erster umfassender Ansatz den Juckreiz direkt und wirksam zu bekämpfen, die immun-entzündliche Kaskade zu stoppen und die bakterielle Ursache und das Fortschreiten von AD zu beseitigen. Die CLEAR-AD1-Studie ist eine randomisierte, doppelblinde, vehikelkontrollierte Studie, an der Patienten in zwei verschiedenen Stadien der AD-Krankheitsprogression teilnehmen – in einem Stadium, in dem Bakterien zur Progression der AD beigetragen haben, jedoch noch nicht zum Infektionsstadium geführt haben, und in einem Stadium, in dem Bakterien zur Progression der AD bis zum Infektionsstadium beigetragen haben.

„Wir machen erhebliche Fortschritte bei der Patientenanmeldung für unser globales klinisches Phase-2b-Studienprogramm CLEAR-AD1. Dies unterstreicht den erheblichen Bedarf der Patienten an einem neuen Therapeutikum, das alle Schlüsselprobleme der Alzheimer-Krankheit umfassend und sofort behandelt", so Neal Koller, CEO bei Alphyn. „Wir freuen uns auf die Expansion unseres klinischen Studienprogramms in Europa und den USA im weiteren Verlauf dieses Jahres und auf die Möglichkeit, den Patienten das erste AD-Medikament zur Verfügung zu stellen, das unproblematisch und optimal für eine langfristige und kontinuierliche Einnahme geeignet ist und die Grenzen der Wirksamkeit und Sicherheit der derzeitigen Medikamente überwindet."