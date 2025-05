Börsenstart USA - 13.05. - US Tech 100 stark +0,86 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 42.254,65 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: NVIDIA +3,62 %, Boeing +2,32 %, Amazon +2,08 %, 3M +1,59 %, Caterpillar +1,45 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -14,23 %, Merck & Co -2,76 %, Johnson & Johnson -2,60 %, Amgen -1,95 %, Procter & Gamble -1,39 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:52) bei 21.041,96 PKT und steigt um +0,86 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +4,62 %, Palantir +4,03 %, NVIDIA +3,62 %, ON Semiconductor +2,12 %, Amazon +2,08 %

Flop-Werte: Mondelez International Registered (A) -3,51 %, The Kraft Heinz Company -2,62 %, Regeneron Pharmaceuticals -2,30 %, Amgen -1,95 %, PepsiCo -1,93 %

Der S&P 500 steht bei 5.869,69 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: First Solar +15,15 %, Super Micro Computer +6,41 %, Generac Holdings +5,49 %, Palantir +4,03 %, CVS Health -5,09 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -14,23 %, Elevance Health -7,05 %, Enphase Energy -6,30 %, Humana -5,93 %