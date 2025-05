MiP Pharma Holding GmbH / MiP Pharma: Ausbau und Verkauf des Werkes ...

MiP Pharma: Ausbau und Verkauf des Werkes Homburg abgeschlossen / Verkauf gewährleistet langfristige Standortsicherung unter neuem Eigentümer / Fokus auf Vertrieb der eigenen Arzneimittel Homburg/Saar (ots) - Die MiP Pharma Unternehmensgruppe hat den Ausbau ihres Produktionsstandorts in Homburg abgeschlossen und das Werk an die international tätige Famar Group verkauft. Die Famar Group, ein renommierter global agierender Pharma-CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), wird das Werk in ihr weltweites Produktionsnetzwerk integrieren und den Standort weiter ausbauen. Durch den Verkauf wird der Standort langfristig gesichert, während MiP Pharma sich künftig auf den Vertrieb ihrer eigenen Arzneimittel konzentrieren wird.



In den vergangenen zwei Jahren hat MiP Pharma signifikante Investitionen in den Ausbau des Werks getätigt. Diese Maßnahmen, die maßgeblich durch den Mehrheitsgesellschafter capiton unterstützt wurden, umfassten unter anderem neue Verpackungslinien, zusätzliche Laborkapazitäten und umfangreiche technische Modernisierungen.