Erste deutsche medienbruchfreie, multimodale und souveräne Service-Plattform für das gerichtliche Mahnverfahren ist gestartet (FOTO)

Weiler (ots) - Endlich! https://www.gerichtsmahnverfahren.de ist gestartet.

twenty4collect bringt die erste deutsche, medienbruchfreie Plattform für das

gerichtliche Mahnverfahren bei allen deutschen Amtsgerichten über eine

multimodale, souveräne Serviceplattform auf den Markt. Unternehmen,

Gewerbetreibende und Freiberufler können nun die Beantragung von Mahnbescheid

und Vollstreckungsbescheid inklusive Einzug und Realisierung ihrer kaufmännisch

angemahnten und ausstehenden Rechnungen ohne Papierkram und lästiges eintippen

innerhalb weniger Sekunden durchführen.



twenty4collect, die sich zum Ziel gemacht hat, Unternehmen, Gewerbetreibenden

und Freiberuflern die Usability und den Kundennutzen mit der schnellsten und

besten Lösung zu bieten, gibt heute den Start seiner Service-Plattform mit dem

Namen gerichtsmahnverfahren.de bekannt.





Die Service-Plattform kann ab sofort für das Mahnwesen genutzt werden. Nach

einmaliger, kostenloser Registrierung mit der E-Mail Adressebietet

gerichtsmahnverfahren.de Unternehmen, Gewerbetreibenden und Freiberuflern eine

einfache und sichere Möglichkeit des Hochladens von kaufmännisch angemahnten

Rechnungen als PDF-Datei, als E-Rechnung im XRechnungs Format oder als

E-Rechnung im ZUGFeRD Format.



"Der Start von gerichtsmahnverfahren.de markiert einen wichtigen Schritt in eine

digitale Zukunft für mehr Rentabilität und Nachhaltigkeit für Unternehmen aller

Größen und Branchen. Unser Ziel ist es, die Service-Plattform

gerichtsmahnverfahren.de nachhaltig aufzubauen und den Weg für eine zentrale,

sichere und effiziente digitale Mahnwesen-Lösung in Deutschland zu ebnen ", so

Manfred Eberhard, Geschäftsführer von twenty4collect.



Über twenty4collect



Die twenty4collect ist ein auf den Einzug und die Realisierung kaufmännisch

angemahnter Forderungen spezialisiertes Unternehmen und entwickelt Lösungen für

das außergerichtliche und das gerichtliche Mahnverfahren. Das im

Rechtsdienstleistungsregister eingetragene Unternehmen wurde 2008 gegründet und

2017 in Berlin mit Deutschlands erster Mobile-Lösung im Forderungsmanagement,

mit dem DIHK / IHK Digital Award ausgezeichnet.



