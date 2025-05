Langjiu wird von Ausländern zur beliebtesten chinesischen Baijiu-Marke gewählt

BEIJING, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Langjiu, eine führende chinesische Baijiu-Marke mit Soßenaroma, wurde am Samstagabend als eine der beliebtesten chinesischen Marken vorgestellt, die von Ausländern im Rahmen der Aktion „Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025)" gewählt wurden. Sie erhielt die meisten Stimmen von Ausländern in der Kategorie Baijiu, was ihre große Anziehungskraft auf die Märkte in Übersee und die globalen Verbraucher unterstreicht.

Die globale Online-Abstimmungskampagne „Give a Like for My Favorite China's Brands (2024-2025)" wurde gemeinsam vom Brand Work Office der Nachrichtenagentur Xinhua und dem China Economic Information Service (CEIS) organisiert und bereits zum vierten Mal in Folge erfolgreich durchgeführt. Die jährliche Veranstaltung zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit und den globalen Einfluss chinesischer Marken zu präsentieren und gleichzeitig deren Bekanntheit und Beliebtheit bei Ausländern weiter zu steigern.