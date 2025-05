BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat in der Diskussion über mögliche Verhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Verständnis für die Position Moskaus gefordert. Es könnten keine vernünftigen Friedensverhandlungen stattfinden, "wenn die Sicherheitsinteressen Russlands nicht endlich berücksichtigt werden", sagte Parteichefin Alice Weidel vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

Um nichts anderes gehe es seit Jahren und um nichts anderes gehe es dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem jetzigen US-Präsidenten Donald Trump, fügte sie hinzu. Die AfD-Fraktion habe seit drei Jahren darauf hingewiesen, "nicht immer alles in Böse und Gut einzuteilen, sondern endlich die Sicherheitsinteressen von Russland mit zu berücksichtigen." Das Argument der eigenen Sicherheitsinteressen trägt auch Moskau regelmäßig vor.