Welche steuerlichen Auswirkungen hat der neue Koalitionsvertrag für ausländische Investoren und Unternehmen?

N.Y./München (ots) - Ein Kommentar von Clemens Petersen

Alvarez & Marsal und Matthias Luther

Die neue Regierungskoalition hat sich ein ehrgeiziges Programm zur Stärkung der

Wirtschaft und zur Innovationsförderung gegeben. Damit verbunden sollen die

globalen Handelsherausforderungen der deutschen Wirtschaft angegangen werden.





Deutsche Unternehmen befinden sich in einer kritischen Phase. Sie mussten in denletzten Jahren angesichts steigender Energiekosten, wachsender regulatorischerBelastungen und eines sich verschärfenden globalen Wettbewerbs einen Rückgangihrer Wettbewerbsfähigkeit hinnehmen. Die Studie " Wettbewerbsindex 2025 (https://www.alvarezandmarsal.com/de/insights/wettbewerbsindex-der-deutschen-industrie-2025) " von Alvarez & Marsal und der Deutschen Gesellschaft fürManagementforschung (DGMF) verdeutlicht diesen Druck und prognostiziert einenweiteren drastischen Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industriefür das laufende Jahr.Im Koalitionsvertrag sind wichtige politische Maßnahmen festgehalten, um dieseHerausforderungen anzugehen, darunter die Senkung der Einfuhrzölle mit den USAoder der Abschluss eines langfristigen Freihandelsabkommens. Diese Initiativenzielen darauf ab, Handelsspannungen abzubauen und ein günstigeres Umfeld fürUnternehmen zu schaffen, die auf beiden Seiten des Atlantiks tätig sind.Bei der Unternehmensbesteuerung sind einige wichtige Änderungen vorgenommenworden, wie die Senkung der Körperschaftsteuersätze, die degressive Abschreibungund die Reform der Besteuerung von Start-ups.Anpassungen bei der GewerbesteuerEinige Beispiele sind die Anhebung des Mindeststeuersatzes sowie Maßnahmen zurBekämpfung von Steuervermeidung durch "Scheinverlagerungen" inNiedrigsteuergebiete innerhalb Deutschlands, die für einen fairen Wettbewerbsorgen sollen.Weichenstellung für Nachhaltigkeit und InnovationDer Koalitionsvertrag (https://www.bundestag.de/resource/blob/194886/696f36f795961df200fb27fb6803d83e/koalitionsvertrag-data.pdf) sieht hierzu einige wichtigesteuerliche Änderungen vor. So soll die Stromsteuer auf das EU-Mindestniveaugesenkt und die Übertragungsnetzentgelte reduziert werden. Von beiden Maßnahmenprofitieren insbesondere energieintensive Branchen.Steuerliche Anreize für Forschung und Entwicklung sind die verbessertenSteuergutschriften. Höhere Sätze und vereinfachte Verfahren sollen Deutschlandfür innovationsorientierte Unternehmen attraktiver machen.Die Elektromobilität soll durch eine Verlängerung der Steuerbefreiung für