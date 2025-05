50 Uhr (FOTO)

München (ots) - Die Gäste:



Armin Laschet (CDU, ehemaliger Parteivorsitzender)



Franziska Brantner (B'90/Grüne, Parteivorsitzende)



Wolfgang und Bonita Grupp (Familienunternehmer, Trigema)





Bettina Böttinger (Moderatorin)



Jan Philipp Burgard (Welt)



Kristina Dunz (Redaktionsnetzwerk Deutschland)



Verspricht Merz zu viel bei Migration und Wirtschaft?



Darüber diskutieren der frühere NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Armin

Laschet (CDU) und die Parteivorsitzende Franziska Brantner (B'90/Grüne).



Was erhoffen sich Mittelständler von Schwarz-Rot?



Im Studio Trigema-Chefin Bonita Grupp und ihr Vater Wolfgang Grupp.



Es kommentieren: Die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur der

Welt-Gruppe Jan Philipp Burgard und die stellv. Leiterin des Hauptstadtbüros des

Redaktionsnetzwerks Deutschland Kristina Dunz.



