NVIDIA - Aktie im Rampenlicht - 13.05.2025

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten Verluste von -10,99 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,47 % geändert.

RIYADH, Saudi Arabia, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - HUMAIN, the new full AI value chain subsidiary of Saudi Arabia’s Public Investment Fund, today announced a landmark strategic partnership with NVIDIA, the world leader in AI computing …

Nach dem Kurssprung am Vortag wegen vermeldeter Zollfortschritte verläuft am Dienstag der frühe Handel an den US-Börsen zunächst durchwachsen. Nach der Veröffentlichung von Zahlen zur Inflation notierte der Dow Jones Industrial in der ersten …