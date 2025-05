Vonovia besorgt sich mit Wandelanleihen frisches Geld

BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat sich mit Wandelanleihen frisches Geld besorgt. Insgesamt seien Papiere mit einem Gesamtnennbetrag von 1,3 Milliarden Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Diese wurden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten. Vonovia will das Geld für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung von Schulden einsetzen.

Die erste Wandelanleihe (A) über 650 Millionen Euro wird am 20. Mai 2030 fällig, die zweite Wandelanleihe (B) am 20. Mai 2032. Die Anleihen werden in neue oder existierende Vonovia-Aktien wandelbar sein. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen.