MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

MrIrrelevant schrieb 04.05.25, 21:03

Da sind aus meiner Sicht einige Dinge in den letzten Beiträgen, die so nicht korrekt sind. Zum einen sind die Schiffe vo MPCC nicht hauptsächlich in Europa, sondern weltweit verteilt, aber sie bedienen immer "interregionale" Routen, soll heißen, eher "kürzerer" Verkehr. Und dann das Thema Frachtraten. MPCC verchartert Schiffe, und dafür maßgebend ist der Harpex Index. In dem Segment von MPCC (1.300 TVEU bis 3.500 TEU) sind diese Raten auf 24 Monatshoch - wann die wieder runtergehen wird man sehen. Und ja, ich weiß MPCC hat 4 Schiffe mit 3.800 TEU und 2 mit 5.500 TEU, aber die sind alle für mehr als 3 Jahre mit festen Verträgen verchartert, da spielen aktuelle Preise so überhaupt keine Rolle, und was in 3 Jahren ist weiß kein Mensch. Kurz und gut, rein rational keine Grundlage für den Kursrückgang von MPCC, aber der Markt meint halt es soll runtern, also ist das so. Warum MPC runter - noch bessere Frage, eigentlich auch überhaupt keine rationale Grundlage, aber vielleicht hat ja ein "Big Fish" Interesse an niedrigen Kursen - oder jemand braucht Cash, oder, oder, oder. Man weiß es nicht, man muss Börse so nehmen wie sie kommt (so wie das Leben). Mein Kalenderspruch ist damit geschrieben, guten Start in die kommende Woche allen Mitlesenden und Investierten.