Dahua D-Volt präsentiert intelligente und nachhaltige EV-Ladelösungen auf der Power2Drive Europe 2025

MÜNCHEN, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten AIoT-Lösungen und -Dienstleistungen, präsentierte seine innovative EV-Lademarke D-volt auf der Power2Drive Europe 2025, einer führenden Messe mit Schwerpunkt auf Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im Rahmen von The smarter E Europe. Unter dem Motto „The Revolution: The Charge of Change" präsentierte D-Volt sein umfassendes Angebot an intelligenten AC- und DC-Ladelösungen, die für private, betriebliche und öffentliche Anwendungen konzipiert sind.

Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements von Dahua für Nachhaltigkeit integriert D-Volt intelligente Hardware mit fortschrittlicher Software, um effiziente, zuverlässige und nachhaltige Ladeerlebnisse zu bieten, die den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Elektromobilität in verschiedenen Umgebungen gerecht werden.