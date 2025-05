Aktien Frankfurt Schluss Dax-Rally erlahmt nach Rekordhoch etwas Nach dem Rekordhoch des Dax zum Wochenbeginn ist der Kurs-Rally am Dienstag etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex schloss 0,31 Prozent höher bei 23.638,56 Punkten. Nicht so stark wie erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA …