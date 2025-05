Kimera® Labs steht im Halbfinale des 101-Millionen-Dollar-Wettbewerbs XPRIZE Healthspan für bahnbrechende Innovationen im Bereich gesundes Altern

Miramar, Fla. (ots/PRNewswire) - Führendes Exosomen-Biotechnologieunternehmen

macht Fortschritte bei den weltweiten Bemühungen um eine Verlängerung der

gesunden menschlichen Lebensspanne



Kimera Labs, Inc. ist ein Pionier auf dem Gebiet der therapeutischen

Exosomen-Biotechnologie und ist stolz darauf, seine Auswahl als Halbfinalist im

prestigeträchtigen, mit 101 Millionen Dollar dotierten XPRIZE Healthspan (https:

//c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4424887-1&h=3987658468&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F

c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4424887-1%26h%3D2413974337%26u%3Dhttps%253A%2

52F%252Fwww.xprize.org%252Fprizes%252Fhealthspan%26a%3DXPRIZE%2BHealthspan&a=XPR

IZE+Healthspan) -Wettbewerb bekannt zu geben. Mit diesem Meilenstein wird die

bahnbrechende Arbeit von Kimera bei der Entwicklung innovativer

exosomenbasierter Therapeutika gewürdigt, die darauf abzielen, die gesunden,

aktiven Jahre des menschlichen Lebens deutlich zu verlängern.





Der ursprüngliche XPRIZE, der 2004 vergeben wurde, schuf ein neues Modell fürdie Lösung großer Herausforderungen in einem offenen, anreizbasiertenWettbewerb. Mit der Bereitstellung von 10 Millionen Dollar für die privateRaumfahrt hat sie die kommerzielle Raumfahrtindustrie ins Leben gerufen undbewiesen, dass kühne Ziele, klare Regeln und eine weltweite Beteiligungbahnbrechende Innovationen in jedem Bereich vorantreiben können.XPRIZE Healthspan, das im Jahr 2023 von XPRIZE ins Leben gerufen wird, ist eineglobale Initiative, die darauf abzielt, Durchbrüche in Wissenschaft undTechnologie zu beschleunigen, die die Gesundheitsspanne des Menschen erhöhen -die Lebenszeit, die er bei guter Gesundheit verbringt. Kimera Labs gehört zu den40 besten Teams, die aus über 660 registrierten Bewerbern aus 58 Ländernausgewählt wurden - eine Elitegruppe von Innovatoren, die daran arbeiten, dieZukunft des Alterns und der Gesundheitsversorgung zu verändern.Das 2012 gegründete Unternehmen Kimera Labs ist international für seinebahnbrechenden Exosomen-Produkte in klinischer Qualität und seine führende Rollein der regenerativen Wissenschaft bekannt. Kimera verwendet eine von der FDAzugelassene perinatale MSC-Zelllinie, die vor dem COVID-Verfahren alsEinzelspender entwickelt wurde, und produziert in seinem 27.000 m² großen Werkgereinigte, zellfreie Exosom-Biologika. Die FDA-geprüfte, cGMP-konforme Anlagein Miami setzt einen neuen Standard für Reinheit, Sicherheit und Potenz. DasVorzeigeprodukt XoGlo® ist für klinische Studien der Phase I/IIa zur Behandlungdes akuten Atemnotsyndroms (ARDS) nach COVID zugelassen. Damit unterstreichtKimera sein Engagement, validierte Therapien zur Geweberegeneration,