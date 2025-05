ROUNDUP/Aktien Europa Schluss EuroStoxx im Plus - Zürich und London gedämpfter Der EuroStoxx 50 hat am Dienstag mit moderatem Zuwachs an seinen starken Wochenauftakt angeknüpft. In der Schweiz und Großbritannien ging es verhaltener zu. Konjunkturdaten aus Deutschland gaben keine Impulse. Daten zur US-Inflation, die im April …