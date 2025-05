STEICO SE (von Montega AG): Kaufen

NormanBates1 schrieb 17.12.24, 06:44

Quelle Vorstandswoche vom 16.12.24

Steico: Greift Kingspan 2025 zu?

CEO Aiveen Kearney im Fokus

Steico erzielte in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 291 Mio. Euro. Das ist ein Plus von 3.1 %. Im 3. Quartal konnte trotz der angespannten Wettbewerbssituation eine Nachfragebelebung in einigen Märkten verzeichnet werden. Mit 100.3 Mio. Euro liegt der Q3-Umsatz um 5.7 % über dem 2. Quartal 2024 und 8.6 % über dem 3. Quartal des Vorjahres. Neben einem stabilen Geschäftsverlauf im deutschen Kernmarkt trugen vor allem die westeuropäischen Märkte zum Wachstum bei.

Die Ergebnisse konnten in der Neunmonats-Betrachtung ebenfalls zulegen. Das EBITDA steigerte sich um 45.9 % auf 69.1 Mio. Euro gegen über dem Vorjahreszeitraum. Beim EBIT konnte mit 47.9 Mio. Euro ein Plus von 86.4 % erzielt werden. Diese Entwicklung wird allerdings stark gestützt durch Erträge aus der Währungssicherung in Höhe von 25.6 Mio. Euro, Rechnungslegung nach HGB. Rechnen wir diesen Effekt aus dem EBIT heraus, dann wären operativ (EBIT) lediglich 22.3 Mio. Euro verdient worden. Die Marge: 7.7 %. Steico, der Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe, wird Effekte aus der Währungssicherung nach Ablauf des 3. Quartals nicht mehr im vergleichbaren Umfang erzielen. Dies wird belegt durch den Rückgang der Ergebnisse im Q3 im Vergleich zum 2. Quartal 2024. Das 4. Quartal fällt witterungsbedingt zumeist schwächer aus. Auch insgesamt wird Steico vermutlich in den nächsten Quartalen von einer rückläufigen Anzahl an Baugenehmigungen lei den. Entsprechend wird sich die Nachfrage nach Dämmung auch etwas reduzieren. Der Umsatz des Jahres 2024 wird leicht unter dem Niveau des Vorjahres erwartet. 2024 soll er sich auf ca. 375 Mio. Euro belaufen. Q4 wird belastet sein von geringeren Erträgen aus der Währungssicherung und steigenden Abschreibungen. Das EBIT wurde jüngst noch auf 53 bis 55 Mio. Euro taxiert. Daraus wird allerdings nichts. Firmenchefin Aiveen Kearney hat die Tage einen Werthaltigkeitstest für das Anlagevermögen durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Buchwert einzelner Gegenstände des Anlagevermögens den jeweils beizulegenden Wert übersteigt. Dies betrifft insbesondere Produktionsanlagen in Polen, die für das Kerngeschäft nicht mehr genutzt werden können. Die Folge ist eine nicht liquiditätswirksame Sonderabschreibung von 15.2 Mio. Euro, die sich negativ im EBIT auswirken wird. Bei unverändertem Umsatz wird für den laufenden Turnus nun mit einem EBIT zwischen 38 und 40 Euro gerechnet. Spannend ist natürlich die Frage, wie es 2025 bei Steico weitergeht. Die aktuelle Marktsituation dürfte ein Umsatzwachstum nicht zulassen. Das wird sich auch beim EBIT auswirken. Analysten halten im nächsten Jahr ein Umsatzwachstum für möglich. Wir sind zurückhaltender und rechnen mit einem kleinen Schrumpfen. Für das EBIT wird ein Wert von 36 Mio. Euro erwartet. Auch hier sind wir etwas vorsichtiger und halten eher ein EBIT von ca. 30 Mio. Euro für machbar. Das sind keine schlechten Aussichten angesichts des derzeitigen Börsenwertes von 273 Mio. Euro. Hochinteressant ist bei Steico aber eine ganz andere Frage. Wie Sie vermutlich wissen, hatte im Sommer 2023 der damalige Großaktionär und einstige CEO Udo Schramek die Mehrheit an Steico im Volumen von rund 51 % an die irische Kingspan Group verkauft. Auf einen Anteil von weiteren gut 10 % hat Kingspan von Schramek eine Option. Im besten Falle wird Kingspan dadurch den Anteil auf mehr als 60 % erhöhen. Bezahlt hat Kingspan 35 Euro je Aktie. Den An teil von 51 % ließ sich Kingspan gut 250 Mio. Euro kosten. Es macht für Kingspan perspektivisch Sinn, den freien Aktionären ein Übernahmeangebot zu machen. Das kann derzeit geringer ausfallen als die 35 Euro, die Schramek erhalten hat. Wir rechnen mit einem entsprechenden Übernahmeversuch der restlichen Anteile im Jahr 2025. Steico entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Firma hat sich als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Steg träger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassaden dämmstoffe sowie Einblasdämmung aus Holzfa sern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Per 30. Juni 2024 verfügt Steico über ein Eigen kapital von 337 Mio. Euro. Das liegt über dem Börsenwert. Zum selben Stichtag hortet die Firma liquide Mittel von über 33.5 Mio. Euro bei Bankschulden von 189 Mio. Euro. Insgesamt ist die Bilanz des Unternehmens als solide einzustufen. Bei Kursen unter 20 Euro ist die Aktie aus unserer Sicht kaufenswert. Die Chance für eine vollständige Übernahme 2025 schätzen wir als recht hoch ein. Aber selbst ohne Übernahmefantasie sehen wir bei dem Papier mehr Chancen als Risiken, auch wenn Steico im nächsten Jahr etwas weniger verdienen wird als 2024.