Trotz der heute etwas niedriger gemeldeten Inflation in den USA steigen die Kapitalmarkt-Zinsen weiter - und das ist ein Problem für Team Trump! Denn wie US-Finanzminister Bessent klar gemacht hat: für die Trump-Regierung sei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe wichtiger als die Zinsen, die die US-Notenbank Fed setzt (Leitzinsen). Der Grund dafür ist klar: die Refinanzierung des Staates, aber auch die Kreditvergabe der Banken an Firmen und Konsumenten hängt an den Kapitalmarkt-Zinsen (also den frei an den Märken gehandelten Zinsen). Steigen diese, wird es für den Staat, die Konsumenten und die Firmen teurer, neue Schulden aufzunehmen. Offenkundig geht es also um mehr als nur Inflation: es geht um die absehbar auch unter Trump weiter deutlich steigende Verschuldung der USA. Aber auch die Frage, ob durch die Zölle mit leichter Verzögerung doch inflationär wirken, beantworten die Anleihemärkte offenkundig mit einem "ja"..

Hinweise aus Video:

1. US-Anleiherenditen mit 10 Jahren Laufzeit können auf 6% steigen

2. S&P 500: Goldman hebt Prognose wegen niedrigerer Zölle an

Das Video "Kapitalmarkt-Zinsen steigen weiter - Team Trump hat ein Problem!" sehen Sie hier..