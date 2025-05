ATX schließt kaum verändert

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Der österreichische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem knappen Minus von 0,01 Prozent und 4.397,75 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime legte leicht um 0,04 Prozent auf 2.211,77 Zähler zu. Auch an anderen Börsen in Europa gab es am Dienstag nur wenig Bewegung. Nach den jüngsten Kursanstiegen in Reaktion auf den Handelspakt von China und den USA dürften viele Anleger nun erst einmal abwarten, hieß es.

Etwas gestützt wurden die Börsen am Nachmittag von überraschend glimpflich ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA. Die US-Inflation ist im April überraschend abgeflaut. Die Teuerungsrate sank zum Vorjahr auf 2,3 Prozent, nach 2,4 Prozent im März. Volkswirte wurden von dem Rückgang überrascht.