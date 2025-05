Stimmung unter Führungskräften verschlechtert sich angesichts zunehmender Unsicherheit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - SAFE-Analyse zeigt höchste Unsicherheit in Aussagenvon Führungskräften seit über einem JahrDer SAFE-Index zur Manager-Stimmung fiel im Mai von +0,61 auf +0,26.Ausschlaggebend dafür ist der vorsichtigere Ton in den Analystenkonferenzen,denn viele Führungskräfte von in Deutschland börsennotierten Unternehmen konntenderzeit keine aussagekräftigen Prognosen abgeben. Ihre Aussagen vom Aprilspiegeln die wachsende Unsicherheit wider. Die Manager:innen haben vor allemSchwierigkeiten, die Zollfolgen zu beziffern, sie sorgen sich, dass dasKonsumklima bröckelt und fürchten künftige Wechselkursdynamiken.Im April 2025 kündigte US-Präsident Donald Trump weitreichende Importzölle an,die Koalitionsverhandlungen in Deutschland gerieten ins Stocken und die globalenSpannungen nahmen zu - all das führte zu einem Rückgang des Index. FlorianHeider (https://safe-frankfurt.de/de/ueber-safe/organisation/vorstand/florian-heider.html) , Wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts fürFinanzmarktforschung SAFE, kommentiert: "Wenn die Spielregeln unklar werden,ziehen sich die Unternehmen zurück. Unsere Daten zeigen nicht nur, dass dieUnsicherheit jetzt groß ist - sie hat eine neue Qualität: Was sich früher aufbestimmte Sektoren konzentrierte, betrifft jetzt die globale Wirtschaftsordnung,da die USA ihre traditionelle Rolle nicht mehr ausfüllen wollen. Dieser Wandelspiegelt sich in unserem Index wider."Mehrere Unternehmen verzichteten auf eine Prognose für das laufende Jahr. EineFührungskraft erklärte, dass es selten so schwierig gewesen sei, zu Beginn desJahres einen seriösen Ausblick zu geben - insbesondere durch die Entwicklungenim Welthandel, welche sowohl ihr Unternehmen als auch ihre Kunden verunsichert.Dieses Klima der Ungewissheit veranlasst viele Unternehmen, Entscheidungen zuverschieben. In Bezug auf den Industriesektor sagte eine Führungskraft: " (...)wir sehen, dass die Kunden einfach nicht wissen, ob die Dinge wirklich in Krafttreten, und im Grunde genommen ihre derzeitige Struktur vorerst beibehalten...Deshalb ist Abwarten tatsächlich etwas, das wir eher skeptisch sehen. Esverzögert bestimmte Investitionsentscheidungen, und wir sehen auch eine gewisseBelastung für das Verbrauchervertrauen. "* Eine andere Führungskraft einesIndustriegüterunternehmens merkte an: " Da sich die Zolltarife täglich oderstündlich ändern, ist es sehr schwierig, Planungssicherheit für neueInvestitionen zu bekommen. "Neues Maß für UnsicherheitUnsicherheit wird im Jahr 2025 weiterhin ein zentrales Thema bleiben. Das Teamum Alexander Hillert, Professor für Data Science und Finance bei SAFE, misst von