SCHIESSER eröffnet neuen Store im Berliner Hauptbahnhof (FOTO)

Radolfzell (ots) - SCHIESSER wächst weiter und hat Anfang Mai einen neuen Store

im Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Damit sichert sich das Wäscheunternehmen eine

Präsenz an einem der meistfrequentierten Bahnhöfe Europas - und feiert zugleich

eine Premiere: Es ist der erste SCHIESSER Store in einem Hauptbahnhof. Umso

glücklicher sind wir, diesen besonderen Standort für den Start gefunden zu

haben. Auf rund 40 Quadratmetern zeigt SCHIESSER ab sofort seine hochwertigen

Essentials für Damen und Herren, von zeitlosen Klassikern bis hin zur aktuellen

Frühjahr-/ Sommer Kollektion.



"Mit dem neuen Store im Herzen Berlins schaffen wir einen weiteren Ort, an dem

unsere Kundinnen und Kunden SCHIESSER erleben können. Die Hauptstadt ist für uns

ein besonderer Standort. Sie ist lebendig, vielfältig und in Bewegung. Genau

dort wollen wir als Marke sichtbar sein", sagt Sonja Balodis, CEO der SCHIESSER

Group.





Der Store bietet eine Auswahl aus ikonischen Ribshirts, beliebten Looks und

neuen Styles aus der aktuellen Kollektion. Funktionalität, hochwertige

Materialien und modernes Design stehen dabei im Mittelpunkt. Die offene

Präsentation und das klare Storekonzept machen den Besuch für Kundinnen und

Kunden besonders einladend.



Mit dem Standort Berlin verfolgt SCHIESSER seine Strategie im stationären Handel

konsequent weiter. Ziel ist es, die Marke nahbar zu machen, Begegnungen zu

schaffen und Kundinnen und Kunden durch Qualität und Komfort zu überzeugen - im

Laden ebenso wie online.



Über SCHIESSER



SCHIESSER ist seit 150 Jahren ein führender Hersteller von hochwertiger und

zeitloser Wäsche. Das deutsche Unternehmen steht seit 1875 für Qualität,

Langlebigkeit und höchsten Tragekomfort. Mit einem breiten Sortiment für Damen,

Herren und Kinder setzt SCHIESSER auf eine Kombination aus modernem Design und

nachhaltiger Produktion. Innovation und Verantwortung sind zentrale Werte der

Marke, die weltweit geschätzt wird. SCHIESSER steht für Wäsche, die den Menschen

nah ist - authentisch, komfortabel und unverwechselbar.



Für weitere Informationen: http://www.schiesser.com



Pressekontakt:



SCHIESSER GmbH, Christoph Böhling, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell

Tel.: +49 (0) 7732 / 90-0, E-mail: mailto:presse@schiesser.com,

http://www.schiesser.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176591/6033224

OTS: SCHIESSER GmbH