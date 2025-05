Ascend beginnt mit der Produktion von hochreinem Acrylnitril

HOUSTON, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials gab heute bekannt, dass die Produktion von hochreinem Acrylnitril in seinem Werk Chocolate Bayou in Alvin, Texas, nach der Installation und Inbetriebnahme einer neuen Reinigungsanlage aufgenommen wurde.

Acrylnitril wird zur Herstellung einer Vielzahl von Polymeren und synthetischen Kautschuken verwendet. Hochreines Acrylnitril wird in der Luft- und Raumfahrt, bei Technologien für erneuerbare Energien und im Gesundheitswesen eingesetzt. Die Ausrüstung von Ascend wurde zum Teil durch einen Vertrag mit der US-Regierung finanziert, der die Versorgung mit lebenswichtigen Rohstoffen für die heimische Produktion von Nitrilkautschukhandschuhen sicherstellen sollte.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der 63-jährigen Geschichte dieses Standorts", sagte Scott Van Wagener, Standortleiter des Werks Chocolate Bayou. „Wir investieren weiterhin in Technologien, die unseren Standort vergrößern und das Wachstum unserer Kunden unterstützen."

Neben hochreinem Acrylnitril wird Ascend seine Kapazitäten in Chocolate Bayou um die Produktion von Acetonitril erweitern. Acetonitril wird hauptsächlich bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet.

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und wir wollen durch Innovation eine bessere Zukunft ermöglichen. Mit Hauptsitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien. Unsere Mitarbeiter auf der ganzen Welt stellen die Materialien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter benötigt werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

Mehr über Ascend erfahren Sie auf www.ascendmaterials.com.

