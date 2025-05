Stabwechsel bei der aba / Beate Petry neue Vorsitzende der aba

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Beate Petry , seit 2022 Mitglied des Vorstandes der abaArbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), hat am 13. Maiim Rahmen der 87. aba-Jahrestagung den Vorstandsvorsitz der aba übernommen. Siefolgt im Amt auf Dr. Georg Thurnes , der den Vorsitz seit Mai 2019 innehatte. Erwird dem Vorstand noch bis zur Neuwahl des Gesamtvorstandes im Mai 2026angehören. Der Stabwechsel war auf der aba-Vorstandssitzung am 30. November 2023beschlossen worden.Beate Petry absolvierte bei der BASF SE ein duales Studium zurDiplom-Betriebswirtin (FH) mit integrierter Ausbildung zur Industriekauffrau undmachte anschließend ihren Master of Business Administration (MBA) an derUniversity of North Carolina at Greensboro. Seit 2001 ist sie im Personalbereichder BASF tätig. 2013 übernahm sie die Leitung für das Marketing und dieRekrutierung für Auszubildende. Von 2017 bis 2022 war sie als Head of HR für diePersonalprozesse eines Unternehmensbereichs der BASF verantwortlich. Seit Juni2022 leitet sie die betriebliche Altersversorgung der BASF in Deutschland für50.000 aktive Mitarbeitende und über 50.000 Rentner und Rentnerinnen undkoordiniert global die Pensions-Aktivitäten des Unternehmens. Im Januar 2025wurde Sie Vorstandsvorsitzende des BASF Pensionskasse VVaG. Sie istVorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz undMitglied des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung, zudem Mitglied imAusschuss für betriebliche Altersversorgung und im Ausschuss Soziale Sicherungbei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).Beate Petry würdigte anlässlich ihrer Amtsübernahme den unermüdlichen Einsatzihres Amtsvorgängers für die aba und die betriebliche Altersversorgung: "Mitenormem Einsatz hast Du neben Deiner selbständigen Tätigkeit als Berater die abain den letzten sechs Jahren vorangebracht. Die Corona-Zeit hast Du genutzt, umdie Digitalisierung bei der aba-Geschäftsstelle voranzutreiben und neue digitaleAngebote und digitale Veranstaltungsformate zum Nutzen der Mitglieder zuentwickeln. Den Input der aba in den Fachdialog "Stärkung der Betriebsrente" unddie Fokusgruppe "private Altersvorsorge" hast Du dabei genauso intensivmitgestaltet wie alle aba-Papiere und Stellungnahmen zu EU- und regulatorischenThemen. Die Umsetzung des BRSG hast Du Dank Deiner großen fachlichen Expertiseeng begleiten können." Beate Petry führte weiter aus: "Wie kaum ein anderer hastDu im Rahmen der Reformdiskussionen der Altersversorgung in Deutschland die