Globale Bäckerei-Trends entfachen

SHANGHAI, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Bakery China 2025, die weltweit führende Plattform für Innovation und Handel in der Bäckerei- und Konditoreibranche, wird vom 19. bis 22. Mai im NECC in Shanghai stattfinden. Die von der China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) und der Bakery China Exhibitions Co., Ltd. gemeinsam veranstaltete Messe - "Empowering Innovation, Bridging the Globe, Building the Future" - erstreckt sich über 320.000 Quadratmeter mit über 2.200 Ausstellern aus mehr als 30 Ländern und erwartet 400.000 Fachbesucher. Die Teilnehmer werden Tausende von Produkten, darunter über 1.000 Neueinführungen, entdecken und das enorme Potenzial des schnell wachsenden chinesischen Bäckereimarktes kennenlernen.

Im Jahr 2023 wird der chinesische Einzelhandelsmarkt für Backwaren 561,42 Milliarden RMB erreichen, was einem Wachstum von 9,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis 2029 wird der Markt voraussichtlich auf 859,56 Milliarden RMB anwachsen.