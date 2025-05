Börsen Update USA - 13.05. - US Tech 100 stark +1,69 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:52) bei 42.237,10 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: NVIDIA +5,29 %, Caterpillar +2,10 %, Boeing +2,07 %, Goldman Sachs Group +1,45 %, IBM +1,05 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -16,70 %, Merck & Co -3,87 %, Johnson & Johnson -3,62 %, Procter & Gamble -2,28 %, Amgen -1,83 %

Der US Tech 100 steht bei 21.213,81 PKT und gewinnt bisher +1,69 %.

Top-Werte: Palantir +8,18 %, AppLovin Registered (A) +6,88 %, NVIDIA +5,29 %, Tesla +4,65 %, Axon Enterprise +4,18 %

Flop-Werte: Mondelez International Registered (A) -4,13 %, Costco Wholesale -2,90 %, Old Dominion Freight Line -2,63 %, Monster Beverage -2,56 %, The Kraft Heinz Company -2,40 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 5.896,29 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: First Solar +17,15 %, Super Micro Computer +13,66 %, Palantir +8,18 %, Generac Holdings +6,73 %, Simon Property Group -6,38 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -16,70 %, Elevance Health -8,78 %, Enphase Energy -7,48 %, Humana -6,75 %