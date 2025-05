PingProperties wählt Yardi, um Immobilienbetrieb zu optimieren

AMSTERDAM, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- PingProperties, eine Investment-Management-Organisation mit Sitz am Flughafen Schiphol, hat sich für die Cloud-Plattform von Yardi entschieden, um seine internen Abläufe zu rationalisieren und die Verwaltung seines wachsenden gewerblichen Büro- und Einzelhandelsportfolios zu verbessern. Das Unternehmen hat erkannt, dass die interne Kommunikation optimiert und eine zentrale Quelle für Portfolio- und Leistungsdaten geschaffen werden muss.

Das in Amsterdam ansässige Unternehmen für Immobilien-Investmentmanagement optimiert Geschäftsprozesse und verbessert Arbeitsabläufe mit einer cloudbasierten Lösung

PingProperties wird Lösungen aus der End-to-End-Plattform für gewerbliches Immobilienmanagement und Vermögensverwaltung von Yardi implementieren. Dazu gehört Yardi Voyager, das Immobilien- und Finanzdaten vereinheitlichen wird, um Entscheidungen in Echtzeit zu ermöglichen und die Transparenz zu erhöhen. Yardi Procure to Pay optimiert Beschaffungs- und Rechnungsworkflows, reduziert manuelle Prozesse und verbessert die Genauigkeit. Darüber hinaus wird Yardi Investment Accounting die Finanzberichterstattung zentralisieren und tiefere Einblicke in die Fondsperformance und die Renditen der Anleger bieten.

„Wir freuen uns, mit Yardi zusammenzuarbeiten, um diesen wichtigen Schritt in Richtung interner Optimierung zu gehen", sagt Roel Van Grinsven, Finanzvorstand bei PingProperties. „Mit einer vollständig integrierten Immobiliensoftware-Plattform können wir endlich unsere internen Kommunikationslücken schließen und die Erkenntnisse gewinnen, die wir brauchen, um unsere Kunden besser zu bedienen."

„Yardi ist stolz darauf, PingProperties bei der digitalen Transformation zu unterstützen", sagt Neal Gemassmer, Vizepräsident und Geschäftsführer International bei Yardi. „Gemeinsam ermöglichen wir einen vernetzten, datengesteuerten Ansatz für die Verwaltung von Immobilieninvestitionen."

Erfahren Sie, wie Yardi mit einer Cloud-Lösung für die Immobilienverwaltung Ihre gewerblichen Immobiliengeschäfte optimieren kann.

Informationen zu PingProperties

PingProperties ist ein Investmentmanagement-Unternehmen, das Gebäude und Stadtviertel nachhaltig aufwertet und so hochwertige ESG-Investitionen für die Zukunft schafft. Es investiert in Stranded Assets oder für eine Umwandlung geeignete Vermögenswerte und transformiert diese Investitionen, um ihnen im Einklang mit seinen ESG-Zielen eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Weitere Informationen finden Sie unter pingproperties.com.

Informationen zu Yardi

Yardi, das 2024 sein 40-jähriges Bestehen feiert, entwickelt und unterstützt branchenführende Investitions- und Immobilienverwaltungssoftware für alle Arten und Größen von Immobilienunternehmen. Mit über 9.000 Beschäftigten arbeitet Yardi weltweit mit seinen Kunden zusammen, um bedeutende Innovationen in der Immobilienbranche voranzutreiben. Weitere Informationen darüber, wie Yardi für die Zukunft gerüstet ist, finden Sie unter yardi.co.uk .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2685143/EMEA_Ping_Properties.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2447766/5313771/Yardi_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pingproperties-wahlt-yardi-um-immobilienbetrieb-zu-optimieren-302454303.html