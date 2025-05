Tom Montali wird Leiter für Geschäftsentwicklung bei CSL

LONDON, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Der Experte für kritische IoT-Konnektivität, CSL, freut sich, die Ernennung von Tom Montali zum Business Development Director bekannt zu geben.

Wir freuen uns, Tom Montali willkommen zu heißen, der für das Wachstum in neuen Partnerschaften und Sektoren verantwortlich sein und die Präsenz von CSL in der europäischen IoT-Konnektivitätslandschaft weiter stärken wird. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung und Entwicklung von Handels- und Vertriebsteams in den Bereichen Energie und Gebäudetechnik.