Konstruktive Gespräche mit Ford - trotzdem Streik

KÖLN (dpa-AFX) - Vor dem ersten Streik bei den Kölner Ford -Werken ist etwas Bewegung in die festgefahrenen Verhandlungen zwischen dem Management und der IG Metall gekommen, ohne dass es einen Durchbruch gegeben hat. Nach einem kurzfristig anberaumten Treffen der Tarifparteien, in dem die Geschäftsführung ihre Position dargelegt hat, hieß es am Dienstagabend von der IG Metall, das Gespräch sei konstruktiv gewesen.

Zu Inhalten wollte sich ein Gewerkschaftssprecher nicht äußern. Eine Einigung habe es nicht gegeben, am Mittwoch werde daher wie geplant gestreikt. Ende der Woche könnten die Gespräche mit dem Management fortgesetzt werden, sagte der Sprecher der IG Metall.