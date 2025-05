Supermicro bietet mit der neuen MicroCloud, einer Multi-Node-Lösung für leichte Workloads der Einstiegsklasse auf Basis von AMD EPYC Prozessoren der Serie 4005, die besten Kosten und die höchste Dichte pro Serverinstanz

Bietet eine 3,3-fach höhere Dichte als herkömmliche 1U-Server und maximiert so die Einsparungen bei Rackfläche und Stromverbrauch im Rechenzentrum und senkt die Gesamtbetriebskosten

Bietet bis zu 10 physisch getrennte Serverknoten pro Gehäuse, 2080 Kerne pro 42U-Rack und eine TDP von nur 65 W pro Server

SAN JOSE, Kalifornien, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt bekannt, dass eine Reihe von Supermicro-Servern jetzt mit der neuesten Ergänzung der AMD-basierten CPUS der EPYC 4000-Serie, den AMD EPYC 4005-Prozessoren, ausgeliefert werden. Diese Server sind so optimiert, dass sie ein leistungsstarkes Gleichgewicht zwischen Leistungsdichte, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit bieten. Supermicro wird seine neue Supermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung vorstellen, eine 10-Node-CPU- und eine 5-Node-CPU + GPU-Version in einem 3U-Formfaktor, ideal für Unternehmen, die Platz, Energie und Kosten ihrer IT-Infrastruktur optimieren wollen. Die MicroCloud-Produktfamilie von Supermicro zielt auf dedizierte Hosting-Märkte ab, in denen die gemeinsame Nutzung des Gehäuses, der Stromversorgung und der Kühlung erwünscht ist, während die physische Trennung beibehalten wird.

„Supermicro liefert weiterhin innovative Lösungen der Rack-Klasse für eine breite Palette von Anwendungsfällen als Erster auf den Markt, mit der Ergänzung unserer neuen Supermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung, die mit den neuesten AMD EPYC-Prozessoren der 4005-Serie ausgestattet ist. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen von On-Premises- oder Cloud-Service-Providern zu optimieren, die leistungsstarke, aber kostengünstige Lösungen in einem kompakten 3U-Formfaktor benötigen", sagte Mory Lin, Vice President, IoT/Embedded & Edge Computing bei Supermicro. „Diese Server bieten bis zu 2080 Cores in einem Standard-42U-Rack, was den Platzbedarf im Rechenzentrum und die Gesamtbetriebskosten für Unternehmen und kleine und mittelgroße Betriebe erheblich reduziert."

Erfahren Sie mehr über Supermicro Server mit AMD EPYC-CPUs der 4005-Serie: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

Die Supermicro MicroCloud Server-Produktfamilie nutzt das in der Branche bewährte Design von Supermicro und ist auf bis zu 10 CPU-Knoten oder bis zu 5 CPU + GPU-Knoten pro Gehäuse skalierbar. Supermicro erweitert sein neuestes Portfolio an Rechenzentrumslösungen der Einstiegsklasse um die AMD EPYC-CPUs der 4005-Serie, die eine breite Palette an Systemen unterstützen, von 1U-, 2U- und Tower-Systemen bis hin zu den innovativen 3U-Multi-Node Supermicro MicroCloud-Servern. Mit bis zu 10 Server-Nodes auf nur 3U-Rackfläche können Kunden ihre Rechendichte im Vergleich zu branchenüblichen 1U-Rackmount-Servern um das 3,3-fache erhöhen. Die neuen CPUs der AMD EPYC 4005-Serie bieten bis zu 16 Cores und Taktraten von bis zu 5,7 GHz und ermöglichen die Unterstützung von Hochleistungsperipheriegeräten durch zwei PCIe 5.0 x8 Add-on-Karten oder eine x16-GPU voller Höhe und Breite. Dieses 3U-Multi-Node-System von Supermicro MicroCloud ist mit seinem platzsparenden Design und dem geringen Stromverbrauch für Web- und Dedicated Hosting, Cloud Gaming und Content Delivery Networks optimiert.