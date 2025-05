Nvidia stark - Mögliches Geschäft mit VAE

BörsenVeteran schrieb 30.04.25, 10:11

Warum ich die Rücksetzer bei NVIDIA nutze und weiter kaufe? Weil ich nicht an Kurse glaube – sondern an Unternehmen.



NVIDIA ist für mich mehr als ein KI-Hype oder eine "Grafikkarten-Story". Das Unternehmen baut die digitale Infrastruktur der Zukunft – in einer Tiefe, die viele noch gar nicht vollständig begreifen.



Ob KI-Rechenzentren, autonome Fahrzeuge, Simulation, Gaming oder Gesundheitsforschung – überall dort, wo Rechenpower gebraucht wird, ist NVIDIA nicht nur dabei, sondern führend.



Und während manche jetzt nervös auf die Kurstafeln schauen, sehe ich:



ein Unternehmen mit brutalem technologischen Vorsprung

eine Nachfrage, die gerade erst anfängt

eine Vision, die sich nicht an Quartalen orientiert, sondern an Dekaden. Rücksetzer sind für mich kein Warnsignal – sie sind Einladungen zum Nachkaufen.

Denn echte Überzeugung zeigt sich nicht, wenn alles steigt – sondern wenn man auch bei Gegenwind ruhig bleibt.



Ich kaufe nach. Weil ich nicht nur an NVIDIA glaube – ich glaube an das, was sie möglich machen.