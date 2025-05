In dieser Jahreszeit geben Sie Tierhaaren, Bettwanzen, Staubmilben und Allergenen einen Platzverweis mit dem neuesten Jimmy BX7 Pro Max Matratzenstaubsauger

Berlin (ots/PRNewswire) - Jimmy BX7 Pro Max Bekämpft unsichtbare Bettwanzen,

Staubmilben und Allergene mit UV-Sanitizing & Hitze Technologie



In dieser Fellwechsel-Saison können Haushalte mit Haustieren ihre Bettwäsche und

Polstermöbel mit dem Jimmy BX7 Pro Max auffrischen, dem ultimativen

Matratzenstaubsauger mit UV-Desinfektionstechnologie. Dieses Modell, das viele

Merkmale seiner Vorgänger beinhaltet, enthält innovative Weiterentwicklungen,

darunter eine verbesserte "Graphene"-Extremhitze, die Bettwanzen,

Hausstaubmilben und Allergene (die für das menschliche Auge unsichtbar sind),

die in Textilien eingebettet sind, gründlich reinigt und so die Gesundheit von

vierbeinigen Freunden und ihrer Familie schützt.



Dieses von der Allergy UK Foundation zertifizierte Handgerät tötet Bettwanzen

und Hausstaubmilben ab und vertreibt Tierhaare und Verunreinigungen mit

unglaublicher Saugkraft, UV-Beleuchtung und Heizung, so dass Matratzen und

Polstermöbel gründlich und mühelos allergenfrei werden. Zu den fortschrittlichen

Funktionen gehören:





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.! Short 229,48€ 1,69 × 11,54 Zum Produkt Long 194,38€ 1,58 × 11,43 Zum Produkt