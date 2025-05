EMX Royalty unterzeichnet Vereinbarung mit Galileo Resources und erwirbt Royalty-Beteiligung am Polymetallprojekt Ferber im US-Bundesstaat Nevada

Vancouver, British Columbia, 13. Mai 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE - USA: EMX; TSX Venture: EMX) (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Bronco Creek Exploration, Inc. eine Vereinbarung zum Erwerb einer Royalty-Beteiligung durch Explorationsleistungen (die „Vereinbarung“) mit der Firma St. Vincent Minerals US, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Galileo Resources, PLC (AIM: GLR) („Galileo“), unterzeichnet hat, die das Polymetallprojekt Ferber (das „Projekt“ oder „Konzessionsgebiet“) in Elko County, Nevada betrifft. Über die Vereinbarung sichert sich EMX die Möglichkeit einer NSR-Royalty-Beteiligung (Net Smelter Return) von bis zu 1 % am Projekt Ferber, indem das Unternehmen für Galileo entsprechende Explorationsleistungen zur Ermittlung aussichtsreicher Zielzonen im Konzessionsgebiet erbringt und auch Testbohrungen durchführt. Diese Explorationsarbeiten werden von Galileo finanziert. Darüber hinaus besteht für EMX nach Abschluss der Arbeitsprogramme die Option, eine zusätzliche NSR-Royalty-Beteiligung von 0,5 % für 1,0 Mio. $ zu erwerben (Anmerkung: alle Dollarbeträge in USD).

Das Projekt Ferber ist ein Kupfer-Gold-System im Osten von Nevada, das sich nahe der Grenze zu Utah, rund 55 Kilometer südlich der Stadt Wendover, befindet. In diesem Bergbaurevier wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts in geringem Umfang und mit Unterbrechungen Kupfer, Blei, Silber und Gold gefördert. Die historischen Bohrungen und Probenahmen während der 1980er und 1990er Jahre lieferten Gold- und Kupferresultate, die angesichts der aktuellen Metallpreise und besseren Einblicke in die vorteilhafte Geologie des Projekts Ferber, die EMX durch seine aktuellen Arbeiten in diesem Gebiet gewinnen konnte, sehr optimistisch stimmen.

Die Mineralisierung im Projekt Ferber ist offenbar rund um ein heterogenes Intrusionszentrum aus dem Eozän lokalisiert, das sich im Zuge der Exploration zu einem porphyrischen Kupfer-Gold-System entwickeln könnte, aber auch im Bereich der damit verbundenen Skarne und Verdrängungskörper in den umliegenden Karbonaten aus dem Paläozoikum. Zudem zeugen die im Projekt Ferber entdeckten Jasperoide und strukturell kontrollierten Alterierungs- und Mineralisierungszonen von der Möglichkeit, im Zuge der Exploration auf eine sedimentgebundene Goldmineralisierung zu stoßen. Das geologische Umfeld, die hydrothermale Alterierung und die Mineralisierung bei Ferber sind mit anderen Porphyrsystemen und -regionen des Eozäns im Great Basin vergleichbar, wie z.B. Copper Canyon und Copper Basin bei Battle Mountain in Nevada sowie Bingham Canyon in Utah.