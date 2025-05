Supermicro bietet mit der neuen MicroCloud, einer Multi-Node-Lösung für leichte Workloads der Einstiegsklasse auf Basis von AMD EPYC(TM) Prozessoren der Serie 4005, die besten Kosten und die höchste Dichte pro Serverinstanz

Seite 2 ► Seite 1 von 5

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Bietet eine 3,3-fach höhere Dichte als herkömmliche 1U-Server und maximiert sodie Einsparungen bei Rackfläche und Stromverbrauch im Rechenzentrum und senktdie Gesamtbetriebskosten- Bietet bis zu 10 physisch getrennte Serverknoten pro Gehäuse, 2080 Kerne pro42U-Rack und eine TDP von nur 65 W pro ServerSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI,Cloud, Storage und 5G/Edge, gibt bekannt, dass eine Reihe von Supermicro-Servernjetzt mit der neuesten Ergänzung der AMD-basierten CPUS der EPYC(TM) 4000-Serie,den AMD EPYC(TM) 4005-Prozessoren, ausgeliefert werden. Diese Server sind sooptimiert, dass sie ein leistungsstarkes Gleichgewicht zwischen Leistungsdichte,Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit bieten. Supermicro wird seine neueSupermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung vorstellen, eine 10-Node-CPU- und eine5-Node-CPU + GPU-Version in einem 3U-Formfaktor, ideal für Unternehmen, diePlatz, Energie und Kosten ihrer IT-Infrastruktur optimieren wollen. DieMicroCloud-Produktfamilie von Supermicro zielt auf dedizierte Hosting-Märkte ab,in denen die gemeinsame Nutzung des Gehäuses, der Stromversorgung und derKühlung erwünscht ist, während die physische Trennung beibehalten wird."Supermicro liefert weiterhin innovative Lösungen der Rack-Klasse für einebreite Palette von Anwendungsfällen als Erster auf den Markt, mit der Ergänzungunserer neuen Supermicro MicroCloud Multi-Node-Lösung, die mit den neuesten AMDEPYC-Prozessoren der 4005-Serie ausgestattet ist. Sie wurde entwickelt, um dieAnforderungen von On-Premises- oder Cloud-Service-Providern zu optimieren, dieleistungsstarke, aber kostengünstige Lösungen in einem kompakten 3U-Formfaktorbenötigen", sagte Mory Lin, Vice President, IoT/Embedded & Edge Computing beiSupermicro. "Diese Server bieten bis zu 2080 Cores in einem Standard-42U-Rack,was den Platzbedarf im Rechenzentrum und die Gesamtbetriebskosten fürUnternehmen und kleine und mittelgroße Betriebe erheblich reduziert."Erfahren Sie mehr über Supermicro Server mit AMD EPYC-CPUs der 4005-Serie:https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4425679-1&h=2605712816&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4425679-1%26h%3D4141540177%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Ffeatured%252Fepyc-4000-series%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Ffeatured%252Fepyc-4000-series&a=https%3A%2F%2Fwww.sup