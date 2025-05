ROBUSTES ORGANISCHES WACHSTUM UND BESCHLEUNIGUNG DURCH ÜBERNAHMEN BEI DER UMSETZUNG DES STRATEGISCHEN PLANS

Rimini, Italien (ots/PRNewswire) - Der Verwaltungsrat der Italian Exhibition

Group S.p.A. ("IEG"), Italiens führender Messeveranstalter und an der Euronext

Milan, einem von der Borsa Italiana S.p.A. organisierten und verwalteten

geregelten Markt, notiert, trat heute zusammen und genehmigte den konsolidierten

Zwischenbericht zum 31. März 2025. Nachfolgend sind einige Highlights aufgeführt

(die offizielle Pressemitteilung finden Sie unter diesem Link

https://www.iegexpo.it/images/IPO/IEG_-_2025_05_13_CS_IEG_1Q_2025_ENG.pdf)

(https://www.iegexpo.it/images/IPO/IEG_-_2025_05_13_CS_IEG_1Q_2025_ENG.pdf) .Der

Umsatz stieg auf 102,8 Millionen Euro, ein Plus von 15,7 % gegenüber dem ersten

Quartal 2024; das bereinigte EBITDA lag bei 38,2 Millionen Euro (+11,2 %

gegenüber dem ersten Quartal 2024 mit einer bereinigten EBIDTA-Marge von 37,1

%). Das bereinigte EBIT erreichte 33,3 Millionen Euro, was einem Plus von 10,9 %

gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 entspricht.



Corrado Arturo Peraboni, CEO der IEG Group, kommentierte wie folgt: "Die

ausgezeichneten Ergebnisse des ersten Quartals 2025 markieren einen weiteren

Schritt auf dem im Strategieplan skizzierten Wachstumspfad der Gruppe. Das

robuste organische Wachstum des Quartals wurde durch den Beitrag von

Neuakquisitionen ergänzt. Auf internationaler Ebene haben wir im Jahr 2025 die

Entwicklung des Ausstellungssegments unseres Produktportfolios durch

Akquisitionen in Brasilien mit "Fenagra", der Internationalen Messe für

Agrarwirtschaft und Tierernährung, in einem geografischen Gebiet mit hohem

Entwicklungspotenzial, beschleunigt und in Saudi-Arabien die erste Ausgabe von

"Riyadh Muscle", einer Veranstaltung für den Wellness-Sektor, auf den Weg

gebracht, die eine eigene Vorzeigeveranstaltung in den UAE darstellt. Die

Ergebnisse des ersten Quartals 2025 unterstreichen einmal mehr die Solidität der

Top-Events unseres Portfolios, zu denen "SIGEP", "Vicenzaoro" und "KEY" gehören,

deren Entwicklung dazu beigetragen hat, dass wir im ersten Quartal des Jahres

ein Umsatzwachstum von mehr als 15 % verzeichnen konnten. Die Investitionen in

unseren Expo-Centern, die es uns ermöglichen werden, in den kommenden Jahren

noch weiter zu wachsen, verlaufen planmäßig."



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686335/CORRADO_PERABONI_CEO_IEG.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpg



Pressekontakt:



Elisabetta Vitali,

Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,

Pier Francesco Bellini | Koordinatorin des internationalen Pressebüros: Silvia

Giorgi | Koordinator der Pressestelle: Luca Paganin | Spezialisten der

Pressestelle: Nicoletta Evangelisti,

Mirko Malgieri



