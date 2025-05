'Augsburger Allgemeine' zu Reichsbürger / Dobrindt

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Vorgehen von Bundesinnenminister Dobrindt gegen Reichsbürger:

"Mit dem Verbot des "Königreich Deutschland" hat sich Dobrindt symbolträchtig die größte Reichsbürger-Gruppe ausgesucht. In gewissem Sinne ist das "Königreich" aber auch ein leichtes Opfer. Denn die sektenartige Truppe ist eindeutig in aggressiver Weise gegen den Staat gerichtet. Ihre Mitglieder waren dabei, einen "Gegenstaat" zu schaffen. Sie verbreiten antisemitische Verschwörungserzählungen. Und Waffen sind auch immer wieder im Spiel. All dies kann sich ein Rechtsstaat nicht bieten lassen. Die Dobrindt-Botschaften richten sich auch gegen die AfD, die zu bekämpfen Union und SPD angetreten sind. Um hier eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, darf es auf Dauer aber nicht bei Signalen und Bildern bleiben."/yyzz/DP/men