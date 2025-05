'Nürnberger Nachrichten' zu Veganismus/Klimawandel

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu Veganismus und Klimawandel:

"Immer noch erzeugen Kraftwerke einen großen Teil von Strom und Wärme, indem sie fossile Energieträger, wie vor allem Erdgas, verbrennen. Das befeuert den Klimawandel, da so Massen an Treibhausgasemissionen entstehen. Strom und Wärme brauchen wir freilich alle zum Heizen, Wäsche waschen und Licht machen. Doch vor allem die Industrie kommt nicht ohne immense Mengen an Energie aus: Für die Herstellung von beispielsweise Glas und Chemikalien benötigt sie große Mengen an Wärme. Wir müssen die Diskussion dringender auf diese Sektoren lenken, statt einzelne Konsumentscheidungen zu kritisieren und damit die Gesellschaft zu spalten. Auch wenn das in einer Bierzeltrede viel weniger ankommt als simples Veganer-Bashing."