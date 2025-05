DER INTELLIGENTESTE UND PERSONALISIERTESTE KI-WISSENSASSISTENT FÜR PHARMA-AUSSENDIENSTTEAMS

Die nächste Generation von LAICA wird ein höheres Maß an Personalisierung und Intelligenz bieten, um Außendienstmitarbeitern zu helfen, sich effizienter vorzubereiten und HCPs mit größerem Vertrauen und größerer Relevanz anzusprechen.

„Als wir LAICA vor drei Jahren einführten, war dies der Beginn eines Wandels in der Art und Weise, wie Außendienstteams auf wichtiges Wissen zugreifen und damit arbeiten", sagt Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO. „KI steht nicht still. Sie entwickelt sich weiter, lernt ständig, passt sich an und zieht Schlüsse, um genauere, relevantere und personalisierte Antworten zu liefern. Die wahre Magie entsteht, wenn ein KI-Assistent wie LAICA die Menschen dort abholt, wo sie sind und ihre Bedürfnisse, Einschränkungen, Motivationen und Absichten versteht. Für LAICA hat die Erfahrung in Verbindung mit den unglaublichen Fortschritten in der KI-Technologie zu einem wirklich intelligenten, rollenbewussten Assistenten geführt, der personalisierte, kontextbezogene Antworten und Vorschläge liefert, auf die sich die Außendienstteams in Echtzeit verlassen können."

Die nächste Version von LAICA wird mehrere Konnektoren zu vorkonfigurierten, genehmigten Inhalten und Datenquellen enthalten, die schnellere und genauere Antworten auf Anfragen vor Ort ermöglichen. Dazu gehören:

Werbliche und wissenschaftliche Inhalte wie die von Veeva Vault PromoMats und MedComms

Schulungsinhalte, Zeitschriftenartikel und Echtzeit-Daten über Kundeneinblicke

Marktzugang, Kostenerstattung und Verschreibungsdaten

Dieses breitere „Wissensuniversum" wird die kognitive Intelligenz von LAICA – die Fähigkeit, komplexe Eingaben zu verarbeiten und präzise, konforme Antworten zu generieren – erheblich verbessern.